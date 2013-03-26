《综述》中国新版油价形成机制尘埃落定，或拉开资源性产品改革大幕

* 新版油价机制基本符合预期

* 尚有部分细节不甚明朗

* 大型油企成新定价机制的受益方

* 或拉开资源产品价格改革大幕

作者 李文科

路透北京3月26日 - 伴随中国成品油价年内首次下调，国家发改委周二并公布新的成品油价格形成机制，向市场化方向又迈出重要一步。市场人士认为，新机制基本符合市场预期，与国际原油价格更加接轨，且调价透明度增强，此举料将给中国大型石油公司业绩提供利好。

此次成品油价格形成机制调整的主要内容包括：缩短调价周期，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种。

市场人士和专家指出，今后国内成品油价格升降将成为常态，而中国将今年的通胀目标定为3.5%已经为资源产品价格改革留出空间；成品油改革拉开了大幕，估计天然气、电力市场以及资源税改革也将陆续出台。

“中国一直面临改革的压力，而现在改革的条件比较好，包括国际油价相对稳定，且国内通胀水平亦比较温和，综合各方面考虑现在改革还是比较好的时机，为改革走了非常重要的一步。”中国厦门大学能源经济研究中心主任林伯强指出。

他并强调，资源性产品的改革已经是到了必须改革的地步，此前几年国内价格总水平比较高已经推迟了很多改革。因此，累积的改革压力加上改革的条件比较好，今年很多改革都会加快推进，市场亦将逐步理顺。

“不改革不行了，现在不改革以后就会面临更多的压力，就会更难以改革，这是问题的关键。”林伯强说。

国家发改委今日并宣布，将自周三(27日)零时起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.23元和0.26元。

在本月初召开的中国人大记者会上，时任国家发改委主任张平已经为油价改革做了铺垫，称发改委正研究油价形成机制的改革方案，计划缩短调价周期，同时取消4%的调价幅度，使定价机制更加灵活，该涨就涨，该降就降。

不仅如此，在本次“两会”(全国人大和政协会议)上，财政部在2013年政府预算报告中财税改革的要求更加明细化，不仅表示“要推进资源税改革，扩大资源税从价计征范围”，还指出将“加快建立公共资源出让收益合理共享机制”，以及“完善消费税制度，研究将部分过度消耗资源、污染环境的产品纳入征税范围”。

中国过去10多年来一直在缓慢推进资源价格改革，但2008年金融危机爆发后，出于对通胀攀升的疑虑，改革脚步慢了下来。从2011年底开始又有加速迹象，阶梯电价、阶梯水价在全国多地开始实施，天然气价格改革试点也在广东和广西试点；去年12月国务院抛出煤电联动新机制方案，今年1月铁道部也宣布调整铁路货运价格。

**新机制部分细节尚不不明朗**

虽然新版油价形成机制向市场化更迈进了一步，但部分细节尚不明朗，令市场人士和专家增添了几分顾虑。

中宇资讯原油分析师王金涛指出，发改委在公布新的油价形成机制中尚未明确更改后的具体挂靠油种，而国家介入调控的条件也没有明确化。

按照新的机制，当国内价格总水平出现明显上涨或发生重大突发事件，以及国际市场油价短时内出现剧烈上涨等特殊情形需要对成品油价格进行调控时，由国家发改委报请国务院同意后，可以暂停、延迟调价，或缩小调价幅度。

“希望政府能够自律，能调就调，通胀以及国际油价剧烈上涨这些条件很难精确定义，希望政府不到万不得已的时候，尽量不要动用。”林伯强称。

发改委并指出，机制完善后，成品油调价频率加快，调价时间节点透明度增强，国内油价能够更加灵敏地反映国际市场油价变化，尽可能避免经营者无风险套利行为，大大遏制市场投机，有利于进一步规范成品油市场秩序。

发改委并强调，由于此次价格机制的完善总体上属于在现行体制机制框架内的适当调整，国内油价水平的影响仍主要取决于国际市场原油价格走势。

**大型油企或是最大赢家**

业内人士认为，新版油价形成机制的出台，给国内成品油市场形成了较大的约束力，而包括中石油 和中石化 等在内的大型油企则将成为最大的赢家。

林伯强指出，此前的油价形成机制实际上是保障了石油企业的合理利润的，只不过由于此前的油价调整频率较低以及时间较长等因素导致油企的炼油环节亏损，而新版机制令国内油价与国际原油价格接轨，理顺了油企的上下游。

“此前的长周期调价使得国内油价滞后于国际走势，而新版机制肯定是更接轨，...油企的成品油零售利润将会扩大，更好地保障了其盈利能力。”王金涛称。

他并提到，考虑到原油价格长期上涨的走势，新版油价机制将更快地弥补油企在炼油环节的亏损，从而令其炼油和销售环节成为越来越重要的利润点。掌控零售终端市场的大型油企，或因新定价机制的推出获得更大的调整弹性，合理调整批发、直销与零售环节的运作，将成为企业利润的重要保障。

国泰君安证券稍早已将石化行业评级上调至增持，因国际油价处于相对稳定的运行区间，国内成品油定价机制改革和天然气价格改革都有望推进。且从目前来看，新机制将取消4%边界条件、缩短调价时间，新机制构成对炼油企业重大利好。

亚洲最大炼油商--中石化去年净利同比下降12.8%，主要受累于炼油业务持续亏损以及化工利润大跌； 按市值计全球第二大油气生产商--中石油亦继续受到停滞不前的价改阴霾所笼罩，去年净利同比下降13.3%，也是2008年金融海啸以来表现最差。 (完)