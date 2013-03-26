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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 20:28 BJT

标题新闻：全球2月未锻造铝库存为128.5万吨，1月修正后为130.4万吨--IAI

注：IAI为国际铝业协会的英文缩写.

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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