《综述》中国三大国有银行去年业绩增速均创上市新低，今年净息差稳中有降

* 三大国有银行去年利润增速均创上市来新低

* 今年净息差或稳中有降

* 不良率保持平稳，整体风险可控

作者 谢衡

路透北京3月26日 - 以市值计中国第二至第四大银行相继公布去年业绩，三大国有银行利润虽仍维持两位数增长，但年度增速均创下上市以来的新低。而随着利率市场化影响的加剧，作为中资银行最主要利润来源的净息差今年恐仍将下行。

以市值计全球第二大银行--中国建设银行 上周日率先公布2012年业绩，去年净利按年升14.26%；中国第三大银行--农业银行 及第四大银行--中国银行 周二亦同时公布业绩，中行去年净利按年增长12.2%，农行净利同比增速19%在三大行中居首。

以市值计全球第一大银行--中国工商银行 则将在周三中港股市收市后公布该行的2012年业绩。

“中资商业银行2012年利润增速明显放缓，总体净利润增幅为19%，而2011和2010年增幅处于36%这一不可持续的高水平。”惠誉国际评级最新发布的报告称。

惠誉认为，中资银行的盈利压力主要来自在流动性进一步减弱之际存款成本上升，非贷款信贷业务快速增长令收益率下降，以及中间业务收入增长放缓。

建行 公布的年报就显示，同时受国内经济增速放缓及收费监管政策变化等因素影响，手续费及佣金净收入增幅较上年回落至7.49%；农行去年的手续费及佣金净收入占营业收入的比重为17.61%，较上年下降0.49个百分点。

农行 行长张云在该行业绩发布会上则明确表示，2013年农行的业务增长速度将持续平稳，但增幅会有所减缓。

2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开；二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。而2013年又面临着银行业资本管理办法的实施，来自金融脱媒、资本约束、经济下行周期等的调整有增无减。

**净息差稳中或降**

惠誉认为，今明两年，上述造成中资银行盈利压力增大的趋势将加剧，并将随利率市场化而更加严重，因为利率市场化将使银行吸收存款的成本进一步上升。

去年农行净利息收益率为2.81%，净利差2.67%，分别较上年下降4个基点和6个基点。实现净利息收入3,418.79亿元，同比增11.3%，占农行营业收入的80.4%。建行2012年利息净收入增长15.97%，低于2011年的21.10%；截止去年末，其净利息收益率(即净息差)较上年提高5个基点至2.75%。

而中行 2012年末的净息差为2.15%，比上年上升0.03个百分点。其中，中国内地人民币净息差2.39%，比上年上升0.06个百分点；外币净息差为1.11%，比上年下降0.58个百分点。

建行行长张建国周一在业绩说明会上称，利率市场化自去年下半年以来产生影响，今年该行贷款进入重新定价时期，“净息差希望今年保持稳定，可能会少许下降，但不会有大的波动。”

农行的财务总监张克秋在该行的业绩发布会上亦表示，去年两次降息对农行影响大一些，今年净息差有望基本稳定或小幅下降；而中行副行长王永利周二则称，该行今年净息差目标是比去年再提高1-2个基点。

“今年一季度，受降息滞后影响，随着按揭及其他中长期贷款重订价，息差预计环比下行。银行正通过客户结构调整，提高贷款收益尽量缓解这方面的影响。”广发证券一银行业分析师说。

**不良率相对平稳**

虽然中资银行的利润增速下滑，但目前看资产质量在全球同业中仍属靓丽。

年报显示，截至去年末，建行资本充足率与核心资本充足率为14.32%和11.32%，分别较上年上升0.64和0.35个百分点；农行资本充足率与核心资本充足率则分别为12.61%和9.67%，分别比上年末上升0.67个百分点和0.17个百分点。

中行截至2012年末的资本充足率为13.63%，其中，核心资本充足率为10.54%，亦较上年末有略微上升。

“资产质量方面，今年一季度不良贷款余额预期环比继续上升，但不良率相对平稳，整体风险较为可控。”广发证券银行业分析师说。

农行去年资产质量保持稳定，不良贷款继续“双降”，年末不良贷款率为1.33%；拨备覆盖率和贷款总额准备金率分别达到326.14%和4.35%，风险抵补能力进一步增强。

建行的2012年末的拨备覆盖率达到271.29%，较上年提高29.85个百分点；减值准备对贷款总额比率为2.69%，较上年提高0.05个百分点。年末不良贷款率为0.99%，较上年下降0.10个百分点。

中行去年末不良贷款总额654.48亿元，比上年末增加21.74亿元，不良贷款率0.95%，比上年末下降0.05个百分点。不良贷款拨备覆盖率236.30%，比上年末上升15.55个百分点。

但惠誉发布的报告认为，虽然中资银行的贷款损失拨备持续增加，并在2012年底达到商业银行总贷款余额的2.8%(2010年为2.5%)，但却没有涵盖贷款以外的新型信贷(主要表现为银行理财业务)。对于这部分规模较大且仍在增加的新型贷款方式，银行基本上没有计提拨备。

中行行长李礼辉在业绩发布会上称，该行不良贷款比例不会有大变动，也许有小幅提升；而且中行对尚德集团的贷款已经全部记为不良，并且计提50%的拨备。