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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 20:51 BJT

美国热股：ZIOPHARM ONCOLOGY股价暴跌，停止抗癌药物研发

路透3月26日 - 制药商ZIOPHARM ONCOLOGY 表示，其抗癌药物后期试验未能达到在癌症不恶化的情况下提高病人存活几率的主要目标，公司决定停止试验的研发。

该公司股价周一收报5.13美元，今日盘前交易中暴跌60%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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