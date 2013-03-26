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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 20:54 BJT

美国热股：CHILDREN'S PLACE RETAIL STORES预计第一季获利低于预估

路透3月26日 - CHILDREN'S PLACE RETAIL STORES 预计，经调整的第一季获利低于预估，因天气不佳且宏观经济景气影响消费者支出。

公司产品为新生儿至10岁少年的服饰和用品。

周一该公司股价收报45.99美元，今日盘前下跌6%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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