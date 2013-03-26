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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 21:02 BJT

美国热股：RAYTHEON计划压缩业务部门，并裁掉200个岗位

路透3月26日 - 爱国者导弹防卫系统制造商RAYTHEON 周一表示，将从4月1日开始把业务部门缩减至四个，以提升生效率并降低成本，这样可以每年节省8,500万美元左右，同时为裁掉200个工作岗位。

公司股价周一收报56.76美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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