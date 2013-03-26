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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 20:59 BJT

美国数据：3月23日止当周连锁店销售较上年同期增长2.6%

路透纽约3月26日 - Redbook Research周二公布的报告显示，3月23日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.6%。

2013年3月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长2.8%，较前月增长0.6%。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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