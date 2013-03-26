伦敦美债：公债价格下跌,但料将守住近期交投区间

路透伦敦3月26日 - 美国公债价格周二小幅下跌，因投资者针对近期的涨势了结获利。之前由于市场担心塞浦路斯救助方案或成为救助较大型欧元区成员国的范例，从而带动债市上扬。

之后他又对上述表态有所保留，称塞浦路斯是个特例。但分析师认为，市场的观点是投资者和储户将不得不承担未来银行业救助计划的成本。