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债券 | 2013年 3月 26日 星期二 21:01 BJT

伦敦美债：公债价格下跌,但料将守住近期交投区间

路透伦敦3月26日 - 美国公债价格周二小幅下跌，因投资者针对近期的涨势了结获利。之前由于市场担心塞浦路斯救助方案或成为救助较大型欧元区成员国的范例，从而带动债市上扬。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，塞浦路斯救助方案将作为解决欧元区银行业问题的一个范例。

之后他又对上述表态有所保留，称塞浦路斯是个特例。但分析师认为，市场的观点是投资者和储户将不得不承担未来银行业救助计划的成本。

指标10年期公债 收益率周一曾应声下滑，达到1.89-1.90%区域。但这促使投资者了结获利。

Rabobank策略师Philip Marey说：“迪塞尔布洛姆讲话后我们有点惊吓，现在有所恢复。”

“昨日(收益率)大幅下降，市场解读这则消息对其它欧元区国家意味着什么。”

10年期公债 收益率最新上扬1.4个基点至1.934%。

美债期货 最新下跌5/32至131-27/64。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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