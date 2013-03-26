表格：美国2月耐久财订单较前月增长5.7%，远高于预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿3月26日 - 美国商务部周二公布：
* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长5.7%(市场预估为增长3.8%)
* 美国2月扣除国防的耐久财订单成长4.5%
* 美国2月扣除运输的耐久财订单下滑0.5%(预估为成长0.5%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
2月 1月 12月
总体新订单 5.7 -3.8 3.6
扣除运输 -0.5 2.9 0.8
扣除国防 4.5 1.1 0.3
电脑/电子产品 1.3 -4.6 2.7
运输设备 21.7 -17.8 9.9
资本财 13.6 -11.2 11.5
非国防资本财 10.0 2.0 1.0
扣除飞机的
非国防资本财 -2.7 6.7 -0.8
(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。