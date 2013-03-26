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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 21:35 BJT

表格：美国2月耐久财订单较前月增长5.7%，远高于预估

路透华盛顿3月26日 - 美国商务部周二公布：

* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长5.7%(市场预估为增长3.8%)

* 美国2月扣除国防的耐久财订单成长4.5%

* 美国2月扣除运输的耐久财订单下滑0.5%(预估为成长0.5%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

2月 1月 12月

总体新订单 5.7 -3.8 3.6

扣除运输 -0.5 2.9 0.8

扣除国防 4.5 1.1 0.3

电脑/电子产品 1.3 -4.6 2.7

运输设备 21.7 -17.8 9.9

资本财 13.6 -11.2 11.5

非国防资本财 10.0 2.0 1.0

扣除飞机的

非国防资本财 -2.7 6.7 -0.8

(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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