版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 21:42 BJT

美国股市：开高，因数据显示经济回升

路透纽约3月26日 - 美股周二开高，此前数据显示经济继续稳步回升，标准普尔500指数接近纪录高点。

道琼工业指数 涨63.82点或0.44%，报14,511.57。标准普尔500指数 涨6.41点或0.41%，报1,558.10。Nasdaq综合股价指数 升14.43点或0.45%，报3,249.73。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐