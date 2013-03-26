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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 21:44 BJT

美国热股：KKR同意7.21亿美元出售所持的Intelligence Holdings公司

路透3月26日 - KKR & CO 公司同意以680亿日圆(7.21亿美元)将Intelligence Holdings公司售予Temp Holdings ，该价格几乎是其三年前购入Intelligence Holdings公司价格的两倍。

KKR股价最新上涨1.63%，报18.61美元。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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