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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 22:03 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行3月综合制造业指数为正3，2月为正6

路透3月26日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，3月综合制造业指数为正3，2月为正6。 以下为具体数据及分项：

3月 　 2月 　 1月 　 三个月均值 制造业综合指数 3 6 -12 -1

出货 8 10 -11 2

新订单 -4 0 -17 -7 未完成订单 -14 -12 -19 -15 产能利用 -3 11 -18 -3 投入物价 1.28 2.04 2.54 -- 产出物价 0.54 0.79 0.85 -- 制成品库存 10 12 23 15

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