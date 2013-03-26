国际油市：石脑油价格和裂解价差双双下滑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡3月26日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周二分别下跌至929美元和118.78美元，因低迷的石化利润率对人气构成压力。
交易员将此归咎于石化供给充足，与此同时中国需求低迷。
一位北亚石化交易员说：“市场市场已崩跌。根据估算韩国的4月石脑油裂解利润现在已为负。”
石脑油可裂解成一系列石化产品，包括乙烯和丁二烯。
作为亚洲最大的石脑油进口商，台塑石化把4月石脑油进口压缩至最多90,000吨。
不过台塑在市场上求购5月上半月船货。
亚洲汽油裂解价差从一周半低点反弹，至每桶11.37美元的两周高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。