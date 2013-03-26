国际油市：石脑油价格和裂解价差双双下滑

路透新加坡3月26日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周二分别下跌至929美元和118.78美元，因低迷的石化利润率对人气构成压力。

交易员将此归咎于石化供给充足，与此同时中国需求低迷。

一位北亚石化交易员说：“市场市场已崩跌。根据估算韩国的4月石脑油裂解利润现在已为负。”

石脑油可裂解成一系列石化产品，包括乙烯和丁二烯。

作为亚洲最大的石脑油进口商，台塑石化把4月石脑油进口压缩至最多90,000吨。

不过台塑在市场上求购5月上半月船货。

亚洲汽油裂解价差从一周半低点反弹，至每桶11.37美元的两周高位。(完)

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