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债券 | 2013年 3月 26日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%，投标倍数为4.10

路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.040 投资 0.076

价格/得标 价格 99.994167 高值得标比率 36.59% 投标倍数 4.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,236,700 总投标 184,337,264,200 竞争性投标得标 44,056,182,400 非竞争性投标得标 254,354,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/28 到期日 2013/04/25 CUSIP码 912796AB5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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