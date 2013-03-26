全球外汇市场3月27日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0700 - 德国4月GfK消费者信心指数
0700 - 德国2月进口物价
0745 - 法国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长率修正值
0800 - 瑞典3月消费者信心
0800 - 西班牙3月通胀率初值
0800 - 西班牙2月零售销售
0800 - 瑞士3月KOF领先指标
0830 - 瑞典2月零售销售
0900 - 意大利1月工业订单和工业销售
0930 - 英国第四季GDP终值
0930 - 英国第四季经常帐
1000 - 欧元区3月经济景气指数
1000 - 意大利1月零售销售
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1400 - 美国2月成屋待完成销售数据
1530 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话
1615 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克利夫兰注册金融分析师协会举办的午餐会上，发表题为“管理货币政策中的信息、不确定性及风险”的讲话
1630 - 纽约联储执行副总裁Simon Potter发表讲话
1700 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”
1800 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受群访
2145 - 新西兰2月建筑许可
2350 - 日本2月零售销售
2350 - 日本资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。