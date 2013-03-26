版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月26日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             48.43      -1.10      -2.22    1342049
 搜狐                             49.22      +0.07      +0.14     496769
 网易                             54.96      -0.04      -0.07     222505
 百度                             86.07      +0.74      +0.87    2132758
 亚信科技                         11.89      +0.04      +0.34      85198
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.07      +0.12      +0.71    1717892
 联电                              1.81      +0.01      +0.56     222215
 日月光                            3.98      +0.04      +1.02     195317
 硅品精密                          5.47      +0.02      +0.37     460938
 和信超媒体                        1.03      +0.00      +0.00      15082
 友达                              4.35      +0.05      +1.16     220192
 中华电信                         30.89      -0.19      -0.61      37736
 台湾国际航电                     33.29      -0.15      -0.45    1590608
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.91      +0.03      +0.06      81322
 中国联通                         13.74      -0.12      -0.87     144266
 中国电信                         51.40      +0.18      +0.35       8183
 中芯国际                          3.02      +0.02      +0.67      41855
 电讯盈科                          4.70      +0.03      +0.62       4128
 
(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐