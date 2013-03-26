全球航运：波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型与巴拿马型船运费走低

路透3月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型与巴拿马型船舶运费滑落。

波罗的海乾散货运价指数 下跌4点或0.43%，至931点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑9点，或0.7%至1,275点。日均获利跌88美元至4,894美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“现在五年船龄海岬型船的价格是2,990万美元，较上周下跌10万美元，尽管有所下跌，但我们认为所有干散货资产价值在很大程度上已经止住跌势。”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。

“大家的疑问当然是这些资产价值何时开始上升。我们认为需要获利上涨更多，才能给资产价值带来根本性支撑。”

船运经纪商BRS在报告中称，复活节假期临近之际，海岬型市场本周走势料将平稳，状况可能不会改善。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点或0.5%，至1,204点；日均获利下跌48美元至9,632美元。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

灵便型船舶日均获利上涨39美元至8,082美元，超灵便型船舶日均获利下跌42美元至10,217美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳; 审校 张涛)