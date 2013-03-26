全球航运：波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型与巴拿马型船运费走低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型与巴拿马型船舶运费滑落。
波罗的海乾散货运价指数 下跌4点或0.43%，至931点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑9点，或0.7%至1,275点。日均获利跌88美元至4,894美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“现在五年船龄海岬型船的价格是2,990万美元，较上周下跌10万美元，尽管有所下跌，但我们认为所有干散货资产价值在很大程度上已经止住跌势。”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。
“大家的疑问当然是这些资产价值何时开始上升。我们认为需要获利上涨更多，才能给资产价值带来根本性支撑。”
船运经纪商BRS在报告中称，复活节假期临近之际，海岬型市场本周走势料将平稳，状况可能不会改善。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点或0.5%，至1,204点；日均获利下跌48美元至9,632美元。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
灵便型船舶日均获利上涨39美元至8,082美元，超灵便型船舶日均获利下跌42美元至10,217美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。