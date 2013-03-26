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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--3月27日-4月3日****

路透3月27日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

    3月25日当周

 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                         2月               --      盈余65.2
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周               --     卖超4,273
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         --     买超4,719
 2350      日本零售销售(较上年同期)                       2月            -1.2%         -1.1%
 
 3月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                         2月               --         +7.3%
                     (较前月)                                                 --         -1.5%
              服务业产出(较前月)                                              --         -0.9%
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                    3月               --          48.5
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                     2月            +0.2%         +2.4%
                        (较前月)                                           -0.6%         +1.9%
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上             2月            -0.4%         -0.2%
           年同期)                                                                
           日本全国整体CPI(较上年同期)                      2月               --         -0.3%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  3月            -0.6%         -0.6%
           日本东京地区整体CPI(较上年同期)                  3月                          -0.9%
 2330      日本求才求职比                                   2月             0.86          0.85
               失业率                                                       4.2%          4.2%
 2350      日本工业生产(较前月)                         2月初值            +2.6%         +0.3%
           日本工业生产一个月预估                                             --         +5.3%
           日本工业生产两个月预估                                             --         +0.3%
    
 3月29日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                       2月               --         -3.7%
              房屋开工(较上年同期)                                       -1.9%         +5.0%
   
    4月1日当周
        
 3月31日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                3月               --         +0.3%
                               (较上年同期)                                 --         +1.4%
 2350      日本央行短观大型制造业景气判断指数          第一季              负7          负12
               央行短观大型非制造业景气判断指                              正8           正4
           数                                                                   
               央行短观小型制造业景气判断指数                             负15          负18
               央行短观小型非制造业景气判断指                              负9          负11
           数                                                                   
               央行短观大型企业资本支出                                  +2.3%         +6.8%
               央行短观小型企业资本支出                                 -13.0%         +6.2%
       
 4月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数            3月               --          50.9
           (PMI)                                                                
 0000      韩国出口(较上年同期)                       3月初值               --         -8.6%
               进口(较上年同期)                                             --        -10.6%
               贸易收支(亿美元)                                             --      顺差20.2
    
 4月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0130      日本加班工资(较上年同期)                       2月               --         -1.5%
       
 4月3日(三)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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