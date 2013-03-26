欧洲政经：欧洲央行称塞浦路斯救援行动为特例，非未来行动之范本

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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塞浦路斯国际贷款人面临的问题在于，根本找不出几个银行债券持有者以实施减计。欧元区和IMF坚持要有人共同承担救助责任，就不得不从其他地方想办法了。
“我不明白为什么要在其他地方使用相同的办法，”科尔说。
“第一个教训是，我们需要更好地控制银行业，”他说。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，必须在2014年中前实现，而这个监管机构就是欧洲央行；我们还需要更早地确定欧元区出现的问题。”
诺沃特尼在布拉格对记者表示，塞浦路斯为防止银行本周重新开门营业时出现资金外流的情况，而计划实施的资本管制应当是短期举措。
“这只是过渡时期的措施，”诺沃特尼表示。“我们基本上都希望尽可能缩短这一举措的实施时间。”
诺沃特尼还认为，塞浦路斯与意大利没有可比性。
“你不能把他们加以比较。大多数市场都认识到塞浦路斯是个特例。不能把意大利与塞浦路斯相提并论，市场也是这么认为的，”他说。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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