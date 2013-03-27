中国农业： 冻猪肉收储方案或月底出台，因猪粮比接近深度亏损线

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透北京3月27日 - 中国证券报周三援引业内消息称，由于猪肉价格持续下跌，有关部门近期将开展冻猪肉收储，相关收储方案最快月底出台。
截至3月22日，猪粮比为5.35∶1，自繁自养猪每头均亏损161元。根据猪价调控预案，猪粮比跌破6∶1，政府启动收储，跌破5.5∶1，加大收储，跌破5∶1深度亏损线，启动母猪补贴。
报导援引业内人士的话称，政府一般采取生猪补贴和冻肉收储两种方式对猪价进行调控。补贴能促进生产，但在生猪供过于求时可能起到负面作用；收储能减少供应，主要起到价格导向作用，短期内对于抑制猪价下跌效果较为显着。
据农业部监测，3月份第3周，全国活猪平均价格13.78元/公斤，比上周下降2.8%，与去年同期相比下降12.4%。全国猪肉平均价格23.61元/公斤，比上周下降2.5%，同比下降7.9%。猪肉价格普遍下降。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。