离岸人民币: 中美洲经济合作银行5亿元三年期点心债利率为3.2%--IFR

路透3月27日 - 据汤森路透旗下IFR报导，拉丁美洲地区性开发组织中美洲经济合作银行Central American Bank for Economic Intergration成为第七家进入离岸人民币市场的拉美发债人，完成5亿元人民币（7,900万美元）三年期点心债的发行，利率3.2%，低于初步参考收益率为3.25%左右。

该债获来自20个账户总额达11亿人民币的订单。

依投资者类型来看，基金／资产管理公司占82%，银行占15%，私人银行占3%。 此案是该行首次进入点心债市场，也是来自拉美地区为数不多的公开债券发行案之一。

去年12月，另一家拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento（A3／A／A+评级）发行了6亿元人民币（9,634万美元）三年期点心债，收益率为3.55%。二级市场交易价在2.93%／2.74%。

本次发行的优先级无担保债属于Reg S类型，将在卢森堡上市。

渣打为独家簿记管理行。发行人获得A2／A／A评级，本次债券料将获相同评级。(完)

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