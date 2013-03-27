离岸人民币: 法国汽车厂商雷诺三年期债券最后参考价4.65%--IFR

路透3月27日 - 据汤森路透旗下IFR报导，法国汽车制造商雷诺正销售一笔新的离岸人民币债券，3年期，最后参考价为4.65%, 料在该水准定价。周二早初步询价利率4.75%区域，预计为基准规模。

汇丰和工银亚洲为联席簿记行。

去年11月，雷诺以5%收益率增发了其2014年到期票息5.625%的离岸人民币债券。增发规模5亿元人民币（7,900万美元），使该债券总额达12.5亿元人民币。

该债券在二级市场报价已涨到3.929%／3.531%。发行人拥Ba1／BB＋评级，本次债券料将获相同评级。(完)

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