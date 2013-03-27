离岸人民币: 法国汽车厂商雷诺三年期债券最后参考价4.65%--IFR

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透3月27日 - 据汤森路透旗下IFR报导，法国汽车制造商雷诺正销售一笔新的离岸人民币债券，3年期，最后参考价为4.65%, 料在该水准定价。周二早初步询价利率4.75%区域，预计为基准规模。
汇丰和工银亚洲为联席簿记行。
去年11月，雷诺以5%收益率增发了其2014年到期票息5.625%的离岸人民币债券。增发规模5亿元人民币（7,900万美元），使该债券总额达12.5亿元人民币。
该债券在二级市场报价已涨到3.929%／3.531%。发行人拥Ba1／BB＋评级，本次债券料将获相同评级。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。