《中国报摘》--中国证券报3月27日

* 头版头条:

--据Wind数据统计，已公布年报的793家中国上市公司2012年合计实现净利润1.05万亿元人民币，具有可比数据的788家公司同比增幅为1.9%。

* 其他:

--银监会数据表显示，截至2月末，在各类银行业金融机构中，大型商业银行的总资产、总负债的同比增速降至个位数，占银行业金融机构比例亦小幅降低。

--国家发改委价格监测中心徐连仲撰文称，城乡居民收入倍增计划虽然将对价格上涨形成较大的价格上涨压力，但不一定必然会造成价格总水平大幅度上涨。

--一季度开发商涌入一线城市拿地，地价快速升温，其土地出让金收入料大幅增加。业内人士认为，“国五条”地方调控细则的落地，能在一定程度上稳定房价预期，开发商未来拿地会趋于理性。

--人保资产管理公司有关人士表示，正在积极筹备公募业基金业务。

--光大证券 2012年实现净利润10.03亿元，同比减少35.06%。

--南方航空 、中国国航 、东方航空 相继交出惨淡的业绩答卷。加上此前已发布年报的海南航空 ，四大航2012年净利润同比下滑均超过两位数。

--保利地产 董事长宋广菊表示，有信心在未来七年仍能保持20%以上的年增长速度。对于广东版新国五条，宋广菊称，调控不会改变市场本身长期向好的根本格局。调控将带来行业集中度的提高，有利于品牌开发商发展。

--业内消息称，由于猪肉价格持续下跌，有关部门近期将开展冻猪肉收储，相关收储方案最快月底出台。

--据悉，中移动 今年拟采购124万部4G(TD-LTE)终端，其中，MiFi、LTE数据卡和CPE的采购量分别约为80万、12万和32万部左右。而2012年上述终端的采购量仅约7.7万部。(完)