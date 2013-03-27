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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 08:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在200日移动均线下方盘整

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* 最近大幅下跌之后，在200日移动均线下方盘整

* 下跌势头必须迅速恢复，否则空头将会回补

* 下一支撑位在2012年低点开始的涨势的61.8%费波纳奇回档位

* 只要不发生多头反转并涨至200日均线上方，建议继续做空

* 高风险区域将带来新的空头。如果尚未建仓，需要保持耐心

* 图表：(link.reuters.com/saw86t)

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