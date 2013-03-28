《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透香港3月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7624港元 ) 美国股市周三从稍早跌势中反弹，收盘基本持平，道琼工业指数 收低33.49点，或0.23%， 至14,526.16点 ，但投资人仍忧虑塞浦路斯的银行可能出现挤兑，及其可能对其他欧元区银行造成的潜在影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 193.880 -0.39 35841 15.050 -0.33 中国铝业 9.820 -2.68 75832 3.049 -2.59 中国移动 53.110 0.38 67128 82.452 -0.06 中国人寿 40.980 1.11 49392 21.207 2.45 中石油 131.940 -0.14 48516 10.242 0.02 中石化 117.190 0.56 12332 9.097 -0.04 汇丰控股 52.910 -0.56 304569 82.142 -0.85 中电信 51.010 -0.76 9741 3.960 -0.26 中国联通 13.690 -0.36 63578 10.627 0.25 兖州煤业 14.020 -0.85 110322 10.883 1.71 华能国际 41.860 0.43 35103 8.123 -0.81 南方航空 27.770 1.24 4477 4.311 0.26 东方航空 21.700 1.45 3193 1.684 -50.02 中芯国际 3.050 0.99 53216 0.474 -1.35 (完) (整理 梁慧仪)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.