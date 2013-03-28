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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月28日

路透香港3月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7624港元 )
    
    美国股市周三从稍早跌势中反弹，收盘基本持平，道琼工业指数 收低33.49点，或0.23%，
至14,526.16点
 ，但投资人仍忧虑塞浦路斯的银行可能出现挤兑，及其可能对其他欧元区银行造成的潜在影响。 
 
       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股    较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       193.880   -0.39      35841            15.050      -0.33
 中国铝业                       9.820   -2.68      75832             3.049      -2.59
 中国移动                      53.110    0.38      67128            82.452      -0.06
 中国人寿                      40.980    1.11      49392            21.207       2.45
 中石油                       131.940   -0.14      48516            10.242       0.02
 中石化                       117.190    0.56      12332             9.097      -0.04
 汇丰控股                      52.910   -0.56     304569            82.142      -0.85
 中电信                        51.010   -0.76       9741             3.960      -0.26
 中国联通                      13.690   -0.36      63578            10.627       0.25
 兖州煤业                      14.020   -0.85     110322            10.883       1.71
 华能国际                      41.860    0.43      35103             8.123      -0.81
 南方航空                      27.770    1.24       4477             4.311       0.26
 东方航空                      21.700    1.45       3193             1.684     -50.02
 中芯国际                       3.050    0.99      53216             0.474      -1.35
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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