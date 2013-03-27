《台湾报摘》--经济日报3月27日

* 头版头条:

--加速推动都更案，都市更新门槛拟放宽，在准台北市副市长张金鹗态度软化下，都市更新同意门槛比例，在朝行政院版本方向修正，住户、社区发动的都更案，十分之三住户同意即可申请都更，五分之四住户同意即可实施都更。

* 其他:

--市场昨日盛传壹传媒 集团主席黎智英告诉内部高层，台湾苹果日报、壹周刊等纸媒继续经营，壹电视将续找买家。据消息来源透露，中信慈善基金会董事长辜仲谅及年代董事长练台生仍有意收购壹电视，并且交易价格可能下调。今日就是香港壹传媒集团出售台湾苹果日报、壹周刊及爽报等纸媒的最后交易期限。

--中信银总经理陈佳文昨日表示，今年将积极布局东南亚市场，该行的印尼子行获利很好，但因为资本未充分发挥，今年将加强投资印尼市场，印尼子行获利至少将达3,000万美元(新台币9亿元)以上。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。