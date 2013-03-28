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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:18 BJT

****主要国家经济指标预测--3月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月28日(四)
 GMT时间     经济指标/活动                          公布时段        预估值       前值
 0030        澳洲民间信贷(较前月)                   2月                 --      +0.2%
             房屋贷款(较前月)                                           --      +0.4%
 0700        德国实质零售销售(较前月)               2月              -1.0%      +3.1%
             (较上年同期)                                            +0.4%      +2.4%
 0855        德国经季节调整失业人数变化(万人)       3月            减少0.4    减少0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                                310        320
             经季节调整失业率                                         6.9%       6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                                   --      291.7
 0900        意大利企业信心指数                     3月               88.0       88.5
 0900        欧元区M3货供额(较上年同期)             2月              +3.3%      +3.5%
             欧元区民间贷款                                          -0.9%      -0.9%
             欧元区M3三个月移动平均年增长率                             --      +3.5%
 1230        美国企业获利                           第四季              --      +2.5%
 1230        美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年  第四季终值       +0.5%      +0.1%
             率                                                             
             美国最终销售                                            +1.9%      +1.7%
             GDP隐性平减指数                                         +0.9%      +0.9%
             个人消费支出(PCE)物价指数                               +1.5%      +1.5%
             核心PCE物价指数                                         +0.9%      +0.9%
 1230        加拿大GDP(较前月)                      1月              +0.1%      -0.2%
 1230        美国一周初请失业金人数(万人)           3月23日当         34.0       33.6
                                                    周                      
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --     33.975
             续请失业金人数(万人)                   3月16日当        304.3      305.3
                                                    周                      
 1230        加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)      2月              +0.4%       持平
             (较上年同期)                                               --      -0.2%
 1345        美国芝加哥采购经理人指数(PMI)          3月               56.5       56.8
 1430        美国ECRI一周领先指标                   3月22日当           --      129.8
                                                    周                      
 1500        美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数       3月                 --       负10
 2300        韩国工业生产(较上年同期)               2月              -5.0%      +7.3%
             (较前月)                                                +0.2%      -1.5%
             服务业产出(较前月)                                         --      -0.9%
 2313        日本制造业采购经理人指数(PMI)          3月                 --       48.5
 2330        日本所有家庭支出(较上年同期)           2月              +0.2%      +2.4%
             (较前月)                                                -0.6%      +1.9%
 2330        日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上   2月              -0.4%      -0.2%
             年同期)                                                        
             日本全国整体CPI(较上年同期)            2月                 --      -0.3%
             日本东京地区核心CPI(较上年同期)        3月              -0.6%      -0.6%
             日本东京地区整体CPI(较上年同期)        3月                 --      -0.9%
 2330        日本求才求职比                         2月               0.86       0.85
             失业率                                                   4.2%       4.2%
 2350        日本工业生产(较前月)                   2月初值          +2.6%      +0.3%
             日本工业生产一个月预估                                     --      +5.3%
             日本工业生产两个月预估                                     --      +0.3%
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   

    
 3月27日(三)
 GMT时间    经济指标/活动                            公布时段   现值         预估值
 0000       新西兰NBNZ企业经济信心指数                 3月         +34.6%        --
            企业自身活动指数                                       +32.4%        --
 0700       德国GfK消费者信心指数                      4月            5.9       5.9
 0700       德国进口物价(较前月)                       2月          +0.3%     +0.2%
            (较上年同期)                                            -1.6%     -1.6%
 0700       瑞士UBS指标                                2月           1.26        --
 0745       法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正      -0.3%        --
                                                        值                 
 0800       瑞士KOF领先指标                            3月           0.99      1.02
 0900       意大利工业订单(较前月,经季节调整)          1月          -1.4%        --
                                                                           
            (较上年同期,未经季节调整)                               -3.3%        --
 0900       意大利工业销售(较前月,经季节调整)          1月          -1.3%        --
            (较上年同期,未经季节调整)                               -3.4%        --
 0930       英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值      -0.3%     -0.3%
            (较上年同期)                                            +0.2%     +0.3%
 0930       英国经常帐(亿英镑)                        第四季    赤字140.3   赤字127
                                                                7          
 1000       意大利零售销售(经季节调整,较前月)          1月          -0.5%        --
            (未经季节调整,较上年同期)                               -3.0%        --
 1000       欧元区企业景气指数                         3月         负0.86    负0.80
            经济景气指数                                             90.0      90.4
            工业景气指数                                           负12.5    负12.0
            服务业景气指数                                          负6.7     负6.5
            消费者信心指数                                         负23.5    负23.5
            消费者通胀预期指数                                       18.8        --
            生产者物价预期指数                                      负1.8        --
 1100       美国抵押贷款指数                        3月22日当       823.7        --
                                                        周                 
            再融资指数                                            4,436.6        --
 1230       加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月          +1.2%     +0.7%
            (较上年同期)                                            +1.2%     +0.8%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                               +0.8%     +0.3%
            (较上年同期)                                            +1.4%     +1.0%
 1400       美国成屋待完成销售                         2月          -0.4%     -0.2%
 2145       新西兰建筑许可                             2月          +1.9%        --
 2300       韩国经常帐收支(亿美元)                     2月       盈余44.5        --
 2330       澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                  3月          +0.2%        --
 2350       日本投资外国债券(亿日圆)                   前周     卖超4,905        --
            外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超2,676        --
 2350       日本零售销售(较上年同期)                   2月          -2.3%     -1.2%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 王洋/石冠兰 审校 许娜)
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