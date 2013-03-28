主要国家经济指标预测--3月28日****

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较前月) 2月 -- +0.2% 房屋贷款(较前月) -- +0.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.0% +3.1% (较上年同期) +0.4% +2.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.4 减少0.3 未经季节调整失业人数(万人) 310 320 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.7 0900 意大利企业信心指数 3月 88.0 88.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +3.3% +3.5% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.5% 1230 美国企业获利 第四季 -- +2.5% 1230 美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年 第四季终值 +0.5% +0.1% 率 美国最终销售 +1.9% +1.7% GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.5% 核心PCE物价指数 +0.9% +0.9% 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 +0.1% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月23日当 34.0 33.6 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.975 续请失业金人数(万人) 3月16日当 304.3 305.3 周 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% 持平 (较上年同期) -- -0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 56.5 56.8 1430 美国ECRI一周领先指标 3月22日当 -- 129.8 周 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 3月 -- 负10 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -5.0% +7.3% (较前月) +0.2% -1.5% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 +0.2% +2.4% (较前月) -0.6% +1.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 2月 -0.4% -0.2% 年同期) 日本全国整体CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.6% -0.6% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) 3月 -- -0.9% 2330 日本求才求职比 2月 0.86 0.85 失业率 4.2% 4.2% 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 +2.6% +0.3% 日本工业生产一个月预估 -- +5.3% 日本工业生产两个月预估 -- +0.3% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 +34.6% -- 企业自身活动指数 +32.4% -- 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 5.9 5.9 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.3% +0.2% (较上年同期) -1.6% -1.6% 0700 瑞士UBS指标 2月 1.26 -- 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正 -0.3% -- 值 0800 瑞士KOF领先指标 3月 0.99 1.02 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 1月 -1.4% -- (较上年同期,未经季节调整) -3.3% -- 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 1月 -1.3% -- (较上年同期,未经季节调整) -3.4% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.2% +0.3% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第四季 赤字140.3 赤字127 7 1000 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 1月 -0.5% -- (未经季节调整,较上年同期) -3.0% -- 1000 欧元区企业景气指数 3月 负0.86 负0.80 经济景气指数 90.0 90.4 工业景气指数 负12.5 负12.0 服务业景气指数 负6.7 负6.5 消费者信心指数 负23.5 负23.5 消费者通胀预期指数 18.8 -- 生产者物价预期指数 负1.8 -- 1100 美国抵押贷款指数 3月22日当 823.7 -- 周 再融资指数 4,436.6 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +1.2% +0.7% (较上年同期) +1.2% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.8% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 1400 美国成屋待完成销售 2月 -0.4% -0.2% 2145 新西兰建筑许可 2月 +1.9% -- 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 2月 盈余44.5 -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 3月 +0.2% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超4,905 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,676 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -2.3% -1.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王洋/石冠兰 审校 许娜)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.