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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 08:52 BJT

澳洲经济：国内银行体系强健，家庭对于负债较为审慎--澳洲央行

澳洲央行特别提到本地主要银行进军亚洲的强劲势头，称这一趋势可能会随着澳洲与亚洲之间贸易与投资的增长而持续。

“如果向亚洲扩张有助于提高澳洲银行业获利并使其来源多样化，就可能对他们有利，可能也有利于金融稳定，”该报告称。

“不过，如果不加选择地削减成本，放宽放贷标准，或大举进入陌生市场或产品领域，则可能加大银行自身的风险，也可能加大金融稳定的风险，”其警告称。

澳洲央行表示，银行业资产情况持续改善，总体盈利能力料将在未来一段时间内保持强劲。

澳洲央行再度指出，家庭仍偏向于偿还现有债务，而非举借新债，这使得家庭信贷增长放缓。但澳洲央行指出，这种更为谨慎的借款态度对于帮助强化该领域的金融韧性来说是必要的。

该报告并谈到国际监管改革的快速进展，包括巴塞尔III。该行称预计澳洲金融监管机构4月将公布修订后的本地银行业流动性标准。(完) (编译 兰秀娟/郑茵/石冠兰 审校 张涛/张荻)

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