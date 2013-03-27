金砖国家：3月26日股汇市收盘纵览

路透3月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.62%，报1,028.65点。

中国股市：中国股市沪综指周二收跌1.3%，银行、有色金属等权重板块领跌大盘。分析师指出，近日市场缺乏利好刺激，同时大机构持续净赎回基金份额令大盘压力加大，短线股指料将继续震荡调整。沪综指 收报2,297.669点，跌29.046点或1.25%；上海A股今日成交额为913亿元人民币，上日为852亿元。

香港股市：微幅收高，本地地产股走强，抵销了中资消费类股下跌的影响。今日大盘走势主要受业绩主导。恒生指数 收高0.3%至22,311.1点，收复了早盘失地。但恒生国企指数 下跌0.5%。

中国汇市： 人民币兑美元即期周二收盘基本持平，隔夜美元指数大幅上涨，带动人民币中间价小幅回调，交易员表示，从整体趋势看客盘结汇仍占主力，市场交投清淡,且缺乏方向指引。他们并称，客盘结汇意愿不减，但也时常观察到疑为央行的干预性购汇，使得汇率波动较窄。汇率走势近期主要取决于中间价变化，市场无法轻易判断后市，因此也一直保持谨慎，同时自营盘空间也很小

========================================================================================

印度股市：微升，从四个月低点处反弹，结束七天连跌走势，因对政治稳定的疑虑挥之不去且预期即将降息，支撑ITC等防御类股。指标BSE指数 收高0.12%或23.11点，收报18,704.53点，在周一触及2012年11月26日来收盘低点后反弹。NSE指数 升0.14%或7.75点，报5,641.60点，此前曾一度跌破200日移动均线。

印度汇市：跟随欧元疲势下跌，因塞浦路斯救援计划的负面后果所引发的焦虑情绪仍主导全球市场。本周交易天数将因假期缩短，因此交易量也不高。卢比兑美元 收报54.365/375，盘中交投在54.25-54.41窄幅区间内，周一报54.175/185。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,445.46。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.83%至772.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.23%，报30.8520卢布，卢布兑欧元 上涨0.17%，39.6925卢布。 ========================================================================================

巴西股市：从八个月低点回升，但交投清淡暗示反弹乏力。圣保罗交易所Bovespa指数 收升1.45%,报55,671.39点，连跌五日后重回55,000点附近的关键支撑位上方。

巴西汇市：收在两个月来最低水平，因美元持续流出巴西。巴西雷亚尔兑美元 跌0.2%,报2.0160，是1月25日来最低。

========================================================================================

南非股市：反弹，走出六天连跌走势，终场收高0.61%，因海外市场表现强劲，扶助提振南非股市。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收报35,631.5点。综合指数 涨幅相近，报40,253.25点，仅比3月14日所及记录高位低2%。