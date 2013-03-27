《台湾报摘》--工商时报3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
* 头版头条:
--中央银行要求金管会严管寿险房贷，并选在明日央行理监事会召开前，昨天透过金管会财金联系会议，要求银行与寿险业房贷应有一致性监理，寿险业不能祭出1.75%或1.84%的超低利率，请金管会出手管理。
* 其他:
--中央银行明日召开今年首季理监事会议，是否再度祭出房市针对性审慎措施，成为市场关切焦点。据了解，近期央行内部也持续蒐集相关资料，除了评估除现行北市和新北市13区〞管制区〞外，其它地区房市是否过热，针对房贷和土建融利率过低的金融机构，也不排除采取行动。
--台新金控并购纽约人寿恐濒临破局。根据消息人士透露，原本预定3月底要完成交割，但金管会银行局对此并购案仍有诸多疑虑，纽约人寿总部本周急忙派副总裁层级来台沟通，若金管会驳回此案，纽约人寿不排除大量裁员，不受理新保单，直到所有旧保单到期为止。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。