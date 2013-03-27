《台湾报摘》--工商时报3月27日

* 头版头条:

--中央银行要求金管会严管寿险房贷，并选在明日央行理监事会召开前，昨天透过金管会财金联系会议，要求银行与寿险业房贷应有一致性监理，寿险业不能祭出1.75%或1.84%的超低利率，请金管会出手管理。

* 其他:

--中央银行明日召开今年首季理监事会议，是否再度祭出房市针对性审慎措施，成为市场关切焦点。据了解，近期央行内部也持续蒐集相关资料，除了评估除现行北市和新北市13区〞管制区〞外，其它地区房市是否过热，针对房贷和土建融利率过低的金融机构，也不排除采取行动。

--台新金控并购纽约人寿恐濒临破局。根据消息人士透露，原本预定3月底要完成交割，但金管会银行局对此并购案仍有诸多疑虑，纽约人寿总部本周急忙派副总裁层级来台沟通，若金管会驳回此案，纽约人寿不排除大量裁员，不受理新保单，直到所有旧保单到期为止。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。