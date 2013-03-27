全球金市：金价持稳，美国乐观数据抵消欧元区疑虑的影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，且1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。
美银美林将其对2013年金价的预估从每盎司1,680美元下调至1,670美元，为本月第二次下调。该行中期内看多铂金(白金)和钯金，预计两种金属今年供应短缺。
塞浦路斯政府周三料完成资本管控举措，来防止银行挤兑的发生。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 3月26日的黄金持仓量连续第三日持平于1,221.26吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚; 审校 张涛/王丽鑫)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。