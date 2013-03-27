全球金市：金价持稳，美国乐观数据抵消欧元区疑虑的影响

美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，且1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。

美银美林将其对2013年金价的预估从每盎司1,680美元下调至1,670美元，为本月第二次下调。该行中期内看多铂金(白金)和钯金，预计两种金属今年供应短缺。

塞浦路斯政府周三料完成资本管控举措，来防止银行挤兑的发生。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 3月26日的黄金持仓量连续第三日持平于1,221.26吨。(完)

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