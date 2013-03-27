《台湾重要政经日程》--3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
===================今日重要政经消息=====================
3/27(三)
--09:30 2013年旱灾经济部紧急应变小组会议。
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行。
--14:30 日盛投信第二季投资展望记者会。
--16:00 经建会公布2月领先指标。
--16:00 赋税署例行记者会。 ==================近期重要政经消息======================
3/28(四)
-- 9:00 立法院审查国际金融业务条例修正案。
--17:00 央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
3/29(五)
--15:00 富邦金控 记者会。
4/1 (一)
--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
4/22(一)
-- 8:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
4/23(二)
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
4/25(四)
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。