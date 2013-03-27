中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海3月27日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

央行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

上周公开市场回笼力度较前周继续略有放大，至此节后已连续五周净回笼。央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传达的收紧信号正继续保持。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

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