中港个股：海通证券拟发债支持创新转型，融资业务资本金投入至多200亿元

路透上海3月27日 - 为加快创新转型，扩大资本中介业务，中国大型券商海通证券 拟透过发行短融、公司债及其他境内债务融资工具筹集大量资金，同时今年公司计划投入月均不超过200亿元人民币资本金，用于发展各类融资业务，这意味着其面向客户的融资业务规模至多可达600亿元。

该公司发布公告称，拟发行91天期短期融资券，待偿还短融的规模不超过公司净资本的60%(即对应上限为234亿元),该计划有效期限为股东大会通过后40个月；公司还准备发行期限最高为10年的公司债券，发债余额不超过发行前最近一期末公司净资产的40%(2012年末为587亿元)。

另外，公司还拟一次或多次在境内发行除短融和公司债以外的其他债务融资工具，例如资产支持证券、收益凭证、次级债券或次级债务等，期限不超过10年，总体规模不超过最近一期净资产额。

海通证券周三公布的2012年报显示，去年公司实现主营收入91.41亿元，同比下降1.64%；净利达30.2亿元，同比下降2.68%,每股收益0.33元。去年末公司总资产1,263亿元.

年报指出,在去年证券市场低迷及行业竞争激烈情况下，交易金额及佣金率均下降，首次公开发行(IPO)投行业务放缓，公司传统经纪业务、权益类投资以及股权融资业务收入同比下降较多；但公司积极拓展创新业务，加大固定收益类投资规模及债券承销业务拓展力度，有效地补充公司营收。

去年底，公司融资融券余额达70.5亿元，约定购回式证券交易业务规模14.7亿元，均排名行业第一；融资融券、约定购回和期现套利等创新业务收入占公司收入比例由上年的10.6%提高至16.5%。 公司称，为进一步发展面向客户的融资业务，公司拟投入月均不超过200亿元资本金，用于发展各类面向客户的融资业务，包括融资融券、买断式约定购回、质押式约定购回、场外约定购回等融资业务以及其他监管机构允许的融资业务，面向客户的融资业务月均总规模不超过公司同期投入融资业务的资本金规模的三倍。

公司去年5月完成H股IPO，净筹资138亿港元，其中部分资金用于融资融券业务的扩大。公司去年6月公告称，公司的融资融券业务规模上限由80亿提高至150亿元。

公司表示，随着转融通、质押式回购等业务的陆续推出，预计未来融资融券、约定购回等信用交易业务规模有望持续扩大，将为资本金充裕、客户基础牢固的大型券商带来更加明显的增量收益，进一步优化 其经纪业务收入结构。