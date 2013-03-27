台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透台北3月27日 - 台湾央行周三表示，开放28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为8,278.85亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,477.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一当日的超额准备为83亿台币，累计至周日超额准备为373亿台币，加计前期1%的超额准备为1,541亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。