中国个股： 上港集团2012年净利润近50亿元，拟慷慨分红超六成

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透上海3月27日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周三发布年报称，2012年年末归属上市公司股东的净利润为49.69亿元人民币，拟每10股派息1.34元（含税），合计超过30亿元，占归属上市公司股东净利润比例的61.36%。
年报显示，2012年年末公司总资产为871.03亿元，加权平均净资产收益率10.74%，同比减少0.6320个百分点。
近三年该公司的分红比例不断提高，前两年分别为45.37%和56.84%。2012年年度利润分配预案尚须提交股东大会审议。
上港集团的控股股东为上海国有资产监督管理委员会，占比40.80%。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。