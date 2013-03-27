中国个股： 上港集团2012年净利润近50亿元，拟慷慨分红超六成

路透上海3月27日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周三发布年报称，2012年年末归属上市公司股东的净利润为49.69亿元人民币，拟每10股派息1.34元（含税），合计超过30亿元，占归属上市公司股东净利润比例的61.36%。

年报显示，2012年年末公司总资产为871.03亿元，加权平均净资产收益率10.74%，同比减少0.6320个百分点。

近三年该公司的分红比例不断提高，前两年分别为45.37%和56.84%。2012年年度利润分配预案尚须提交股东大会审议。