《香港报摘》--其他报纸重要消息3月27日

* 明报：

--人保集团 董事长吴焰表示，有信心“十二五”规划期内不需再于本港进行融资。另执行董事兼副总裁王银城表示，人保对投资者的吸引力在于其股本回报率高达26%，若过多增加派息，未必有利。

--内地体育用品股李宁 主席李宁表示今年整体店舖数量无大变化，但将增加以销售新产品为主的试点店铺数量，向以零售为导向的业务模式转型。

* 星岛日报：

--九仓 集团副主席兼常务董事吴天海透露，虽然内地的租金收入短期难以超越香港，但在未来10年，内地和香港的租金收入比例可以平分春色。

--继长实 在月初就旗下长沙湾新盘一号．西九龙余货，减价逾一成一求售后，信和 即日就其九龙城楼盘The Avery全线余货，由原本的半成折扣增加至百分之七，即减价百分之二。

--消息人士称，里昂证券旗下基金CLSA Capital Partners持有的观塘丽港城商场，获准买家以逾19亿港元洽购，该项目月租逾500万港元。

* 苹果日报：

--据联交所资料，九龙仓 兼会德丰 主席吴光正上月于市场上买入恒基地产 股份，涉及资金逾1.5亿港元。

--市场盛传恒基地产 今天公布捐地计划。但据消息指，由于涉及多个政府部门，捐地计画难以在复活节假期前落实。

* 东方日报：

--中远太平洋 副总经理陈铿表示，目前航运业仍未完全复苏，预料今年中远洋码头吞吐量仅升约5%。

--熔盛重工 主席兼首席执行官陈强表示，集团今年至今并未有新增造船订单，惟强调现正洽谈多个项目，而且至下半年，预期整体市场表现会较上半年优胜。

--大唐发电 ＜601991.SS＞执行董事兼副总经理周刚预计，今年煤炭供应充足，煤价维持低位弱势波动，料煤价按年下跌3%至5%。

* 文汇报：

--上实控股 董事长滕一龙表示，公司力争旗下上实城开和上实发展今年合同销售额可达双位数字的增长。

* 大公报：

--银河娱乐 副主席吕耀东表示，集团积极探讨开发澳门银河二至四期项目，又指原定投资160亿港元的二期项目，将增至196亿港元，项目将于2015年中落成。

--招金矿业 董事长路东尚表示，料今年收购宗数较去年为少，但透过收购黄金而增加的黄金储量将胜去年，并力争今年至少完成一宗内地金矿收购案。(完)