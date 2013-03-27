国际油市：美国原油期货持稳在96美元上方，受美国数据支撑

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，且1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。
塞浦路斯政府周三料完成资本管控举措，来防止银行挤兑的发生。
美国政府官员周二表示，从塞浦路斯救助中得出金融稳定结论还为时尚早。过去一周半，塞国局势惊扰了全球市场。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王兴亚; 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。