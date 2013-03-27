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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 09:01 BJT

国际油市：美国原油期货持稳在96美元上方，受美国数据支撑

美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，且1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。

塞浦路斯政府周三料完成资本管控举措，来防止银行挤兑的发生。

美国政府官员周二表示，从塞浦路斯救助中得出金融稳定结论还为时尚早。过去一周半，塞国局势惊扰了全球市场。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王兴亚; 审校 张涛)

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