港报社评：“鞋子论”可圈可点，“金砖国”急谋突破--信报3月27日

中国领导人习近平在莫斯科2场演讲，阐述对国际时局的看法和外交方针。一是强调中国走和平发展道路，反驳「中国威胁论」和在非洲推行「新殖民政策」；二是反对在国际事务「干涉别国内政」。

中国崛起并成世界第2大经济体，「中国威胁论」不胫而走。习近平指出，中国发展壮大，带给世界的是更多机遇而不是威胁，并呼吁共同推动以合作共赢的国际关系。

在非洲政策上，中国面对「新殖民主义」的污名，习近平矢言「继续为非洲提供不附加任何政治条件的帮助」。当今世界各国激烈争夺资源，非洲更被虎视眈眈，中国在非洲长期经援换来的影响力，不免惹来西方社会的警觉。

至于反对「干涉别国内政」，则是诉诸西方国家莫把「美式人权、民主」加诸中国的论调。他更提出「鞋子论」：鞋子合不合脚，自己穿了才知道，比喻中国选择自觉适合的道路，旁人不应置喙。「鞋子论」引来热议，有指出，穿怎样的鞋才合适，应由人民来选择。

习近平此行的另一重头戏为出席金砖国家第五次峰会。目前金砖国家普遍经济结构不尽合理，地区发展差异明显，经济进程处于瓶颈。此外，联合国贸易发展会议在「金砖峰会」前夕发表报告指出，金砖国家的相互投资依然有限，合作机制缺乏活力，实际效能差强人意。 金砖国今次峰会，正是以推动机制突破、加强务实合作为目标，希望藉此抗衡西方在全球经济的影响力，在新兴市场中争取更多的份额。且看习近平在这个国际多边舞台上如何再显功架了。