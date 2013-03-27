港报社评：“鞋子论”可圈可点，“金砖国”急谋突破--信报3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
中国领导人习近平在莫斯科2场演讲，阐述对国际时局的看法和外交方针。一是强调中国走和平发展道路，反驳「中国威胁论」和在非洲推行「新殖民政策」；二是反对在国际事务「干涉别国内政」。
中国崛起并成世界第2大经济体，「中国威胁论」不胫而走。习近平指出，中国发展壮大，带给世界的是更多机遇而不是威胁，并呼吁共同推动以合作共赢的国际关系。
在非洲政策上，中国面对「新殖民主义」的污名，习近平矢言「继续为非洲提供不附加任何政治条件的帮助」。当今世界各国激烈争夺资源，非洲更被虎视眈眈，中国在非洲长期经援换来的影响力，不免惹来西方社会的警觉。
至于反对「干涉别国内政」，则是诉诸西方国家莫把「美式人权、民主」加诸中国的论调。他更提出「鞋子论」：鞋子合不合脚，自己穿了才知道，比喻中国选择自觉适合的道路，旁人不应置喙。「鞋子论」引来热议，有指出，穿怎样的鞋才合适，应由人民来选择。
习近平此行的另一重头戏为出席金砖国家第五次峰会。目前金砖国家普遍经济结构不尽合理，地区发展差异明显，经济进程处于瓶颈。此外，联合国贸易发展会议在「金砖峰会」前夕发表报告指出，金砖国家的相互投资依然有限，合作机制缺乏活力，实际效能差强人意。 金砖国今次峰会，正是以推动机制突破、加强务实合作为目标，希望藉此抗衡西方在全球经济的影响力，在新兴市场中争取更多的份额。且看习近平在这个国际多边舞台上如何再显功架了。
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。