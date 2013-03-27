港报社评：欧大石压塞国，新招可一不可再--经济日报3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
欧盟压迫塞浦路斯关闭银行、强征存款，以换取救助贷款，外界忧会否成欧盟救援欧猪新模式。欧盟非不想也实不能也，因塞国弱小才任由鱼肉，若对大得不能倒的如西班牙照办煮碗，势引爆雷曼式危机，祸延欧洲与全球。 塞浦路斯危机终被遏下，此因欧盟胁逼塞国关闭该国第二大银行，并将超过10万欧元的存款户口冻结并强制转为股份，才发放100亿欧元救助贷款。欧元集团主席戴塞尔布卢姆更声言，此将成为日后处理欧债危机的新模式。 最终戴塞尔布卢姆虽收回此言论，但其实欧盟确冀以塞国模式，摆脱欧债包袱。因欧盟富国早已对欧猪国感不胜其烦，其民众亦埋怨政府再三向欧猪输血。惟欧盟能粗暴对待塞国，只因塞国经济规模微不足道。 欧盟摆明车马欺压塞国，却未见对其他欧猪国亦如此心狠手辣，惟欧盟仍一再向希腊放水续命。反映欧盟心知若以塞国模式对付其他规模较大的欧猪国，所衍生的金融、经济冲击恐将失控。 就如西班牙银行体系亦千疮百孔，欧盟早想整顿。惟欧盟若照办煮碗逼西班牙，受影响的不单是西班牙国民与企业，更重创欧美及环球的债权人、股东和存户，既要冒触发酿成全球金融海啸的巨大风险，亦难应付全球政府的反弹。故欧盟要将塞国模式「发扬光大」，纵有心亦无力。
塞国模式虽难重演，却已动摇了市场对欧洲银行安全性的信心，未来若有其他欧洲银行现出事苗头，投资者势加速抽走存款、狠沽有关银行的债券和股票，国际投机者亦上下其手。欧盟今次机关算尽，恐只是拿石头砸自己的脚。
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。