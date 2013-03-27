港报社评：欧大石压塞国，新招可一不可再--经济日报3月27日

欧盟压迫塞浦路斯关闭银行、强征存款，以换取救助贷款，外界忧会否成欧盟救援欧猪新模式。欧盟非不想也实不能也，因塞国弱小才任由鱼肉，若对大得不能倒的如西班牙照办煮碗，势引爆雷曼式危机，祸延欧洲与全球。 塞浦路斯危机终被遏下，此因欧盟胁逼塞国关闭该国第二大银行，并将超过10万欧元的存款户口冻结并强制转为股份，才发放100亿欧元救助贷款。欧元集团主席戴塞尔布卢姆更声言，此将成为日后处理欧债危机的新模式。 最终戴塞尔布卢姆虽收回此言论，但其实欧盟确冀以塞国模式，摆脱欧债包袱。因欧盟富国早已对欧猪国感不胜其烦，其民众亦埋怨政府再三向欧猪输血。惟欧盟能粗暴对待塞国，只因塞国经济规模微不足道。 欧盟摆明车马欺压塞国，却未见对其他欧猪国亦如此心狠手辣，惟欧盟仍一再向希腊放水续命。反映欧盟心知若以塞国模式对付其他规模较大的欧猪国，所衍生的金融、经济冲击恐将失控。 就如西班牙银行体系亦千疮百孔，欧盟早想整顿。惟欧盟若照办煮碗逼西班牙，受影响的不单是西班牙国民与企业，更重创欧美及环球的债权人、股东和存户，既要冒触发酿成全球金融海啸的巨大风险，亦难应付全球政府的反弹。故欧盟要将塞国模式「发扬光大」，纵有心亦无力。