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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 09:09 BJT

《中国重要政经日程》--3月27日

============================今日重要政经日程=======================

3/27（三）

2013年基金业年会在北京举行。

============================近日重要政经日程=======================

4/6（六）

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 尹嫄婷; 审校 沈燕)

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