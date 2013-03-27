港报社评：有筛选的特首，背负更大原罪--明报3月27日

全国人大法律委员会主任委员乔晓阳宣示中央对特首普选的底线，把被「裁定」不符合爱国爱港要求和与中央对抗的人，拒诸普选门外。按中央目前的特首普选思维理路，不仅漠视了香港的实际情况，也把特首对香港的管治推向死胡同。期望中央再三思之，切勿造成中央、香港和港人三方俱伤的局面。

香港举行过4次特首选举，若有关安排已经符合国际的普及而平等标准，港人就毋须争取普选了。今次还加上「爱国爱港」、「不得与中央对抗」的政治审查和「集体提名」的「民主程序」，明显侮辱港人的智慧。

迄今所见，中央操控提名委员会较诸选举委员尤有过之，若提名委员会的组成不民主，委员会只是一个执行中央意志的筛选工具。若提名委员会筛选一些人，形成中央属意的人在缺乏强手竞逐下当选，这只是「哎吔特首」，认受性较诸选举委员会选出的特首更不如。这样的特首背负更大原罪，对香港是一个负资产。

提名委员会筛选后普选特首可能引发的后果，在建制阵营被认为思辨能力最强的立法会主席曾钰成，去年6月接受《明报》专访时已经提出来，「若民主派有力问鼎特首，中央将他们筛走，要付出很大政治代价」。这是真正了解香港事务的智慧之言。

特首梁振英去年1月，曾经表示「我殷切地希望，我亦都相信，2017年，有1个提名委员会，有1个提名程序的普选，不应该比今天的竞争情况有所倒退」，这番话并非梁振英的政纲，但是，期望他从香港实际情况出发，敢于就此对中央讲真话，以免香港事务陷于各方皆输的危局。