港报社评：检讨机制防加风稳票价--文汇报3月27日

政府统计处昨日公布最新的工资及薪金总额数据，连同去年全年的综合消费物价指数，港铁可于6月加价3.2%。港铁盈利丰厚仍年年加价，进一步加剧加风，加重基层市民负担。特区政府作为港铁大股东，对港铁加价从严把关责无旁贷，当局应尽快检讨可加可减机制，同时应研究从港铁盈利中拨出部分成立票价稳定基金，适时平衡票价。

港铁去年全年纯利达135亿元，但港铁仍能连续第4年加价，加幅高达3.2%，显示现有可加可减机制需尽快检讨。港铁过去获政府大笔补贴，获利丰厚。港铁以补贴坐拥巨额盈利，却以商业原则连年申请加价，未有以公帑补贴所得充分回馈社会，对市民并不公平。

香港已进入通胀周期，若任由港铁以可加可减机制连年加价，将加剧现有加风，且令香港通胀进一步恶化。近年香港百物腾贵，租金、食材等生活必需品物价不断上升，基层市民加薪幅度却追不上通胀，饱受通胀压力。政府作为港铁大股东，更应对港铁加价从严把关。

政府须充分考虑港铁盈利和市民承受能力等因素，尽快完成检讨现有可加可减机制，以免机制变成「只加不减」。应该看到，公帑来自市民税收，港铁受惠于纳税人补贴，应履行公共机构的社会责任。政府与港铁检讨机制时，亦应进一步研究从港铁盈利中拨出部分款项，作为票价稳定基金，在港铁加价时，从基金中拨款支付港铁，平衡票价水平，令市民受惠。