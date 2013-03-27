东京汇市：欧元接近四个月低点，日圆亦因日央行增加购债预期而下滑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
美元兑日圆 亦涨0.2%报94.53日圆，继续从一周低点93.53开始的反弹势头。
商品货币亦持坚，受助于积极的冒险意愿。
美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，美国1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。乐观数据提振美股上扬。
澳元兑美元 报1.0482，持平于美国尾盘水准，但接近周二触及的两个月高位1.0497。
加元/美元 持坚报1.0164，接近周二所及一个月高位1.0160。周二曾上涨0.5%。(完)
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。