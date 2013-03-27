东京汇市：欧元接近四个月低点，日圆亦因日央行增加购债预期而下滑

美元兑日圆 亦涨0.2%报94.53日圆，继续从一周低点93.53开始的反弹势头。

商品货币亦持坚，受助于积极的冒险意愿。

美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，美国1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。乐观数据提振美股上扬。

澳元兑美元 报1.0482，持平于美国尾盘水准，但接近周二触及的两个月高位1.0497。

加元/美元 持坚报1.0164，接近周二所及一个月高位1.0160。周二曾上涨0.5%。(完)

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