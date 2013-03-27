港报社评：优化票价机制须防蹈覆辙--星岛日报3月27日

港铁盈利逾百亿增派股息，按照现行机制，仍然可以增加票价3.2%，市民大表不服。特区政府现在与港铁检讨票价厘订机制，希望加入盈利等因素来计算，须确保乘客分享盈利之余，避免出现逆境时要乘客分担亏蚀的风险。

现行可加可减机制，只考虑3项因素，即通胀率、运输业工资起跌，以及生产力改善。按照这一机制，6月港铁仍可以庞大盈利下加价3.2%。社会的不满，在于港铁每年盈利逾百亿元，并且表明会「循序渐进」向股东增加派息。

政府回应市民诉求，趁可加可减机制5年1次检讨的机会，与港铁谈判，希望计算票价的方程式，能够计及港铁盈利状况、港铁服务表现和市民负担能力3个因素。本来希望本月完成的谈判，死线要推迟到6月加价前，显示过程相当棘手。

现行的可加可减机制，是在通缩年代构思的。当时政府侧重于推低车费，要消除港铁减价易加价难的疑虑，拟出了这个自动调整票价机制，到真正推出时，香港已经进入通胀年代，出现盈利丰厚仍可不断加价的局面。

现时香港经济畅旺，港铁盈利不俗。政府与港铁讨论修订的票价厘订方程式，不宜重蹈当年覆辙，要兼顾经济顺逆两方面的环境。新方法在让乘客分享好景盈利时，要加强负担能力的考虑，为经济转差时设立缓冲，避免大众收入下降而票价升。 如果简单把票价与盈利表现挂鈎，在风险与回报挂鈎下，容易出现乘客在好景时分享盈利愈多，在逆境时分担亏蚀也愈多。政府研究新机制不要只看眼前好景，要吸取过去的经验，减低承受经营逆转时的反效果。