港报财经评论：业绩炒作心理战--信报3月27日

业绩炒作心理战/习广思

凡事有两面，视乎阁下站在哪个角度看。企业发债无疑会提高财务杠杆，亦即是风险，但从另一面看，发债是成本较低的集资途径，对于曾经跌落谷底的公司，能够重新进入市场发债，是债市投资者给予的信心肯定。那么，企业发债是好消息，还是坏消息？高盛年初进行历年规模最大的发债，有人话是削支不力以致资金不足，但也反映债市对美国银行股的信心日增。摩根大通因伦敦鲸事件被证监咬住不放，但近日计划发行5.71亿美元抵押债券，是该行在金融危机后，在没有政府担保的情况下发行债券。银行趁企债息率超低时期进行发债，融资成本低，本身是一项利好因素，但更重要的是，债市投资者对美国银行的财务及资本信心，正在不断地提高。

亚洲区股市虽然陷入调整，但资金恋栈亚洲地区，一直都未见大规模流走，甚至有指塞浦路斯银行危机加深欧债忧虑，资金持续涌入亚洲。资金爱亚洲，这点从近期再有企业发行公司债及点心债可以反映出来。中国建筑 及绿城 计划发债，后者筹备中的五年期高息企债，息率8.5%。绿城公布业绩后，负债率大降，股价反弹，管理层声言日后会严控债务比率，股市相信了，债市反应又会如何呢？绿城是曾经濒临违约的公司，如今再次进入债市，内房不死，内房股仍是今年内逢低收集的股票。

港股在长假前夕，交投偏向淡静，炒作业绩主导市况。A股被金融股拖累，恒指开市后回落，午后香港地产股有炒作，加上腾讯 反弹，尾段收复失地，收报22,311点，上升59点。大市成交额641亿港元，沽空比率10%。今日期指结算，在第一季最后两个交易日内，基金大有可能再做粉饰活动，更大机会集中在绩优股。然而，投资者应留意到，个别股票轮流反弹，昨日腾讯之弹及至由恒地 带领的地产股反弹，其实都是弱势股，资金未重回股市前，这些股票多属于有反弹冇上升。市场续玩上落市，博到反弹要收，急跌超卖可捞，大家都是以短线买卖为主。港股业绩进入高潮，昨日重磅蓝筹和黄 、长实 、九仓 等公布业绩，中资蓝筹中行 、农行 分别公布业绩。(B02)

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塞国危机利日圆/苏子

前晚美元兑日圆跌破上周五的94.15低位后成功触发大量止蚀沽盘入市，使汇价在破位后曾低见93.51水平，此低位十分接近上周亚洲市早段所造的93.37低位；由于美元兑日圆在触及上述低位的同时，欧罗兑日圆亦已跌至120心理关口附近，最低曾见120.02，此低位则十分接近20天保历加通道的119.83支持，故不少长线看淡日圆的资金开始在上述重要低位支持附近再度入市抛售日圆，因此阻止了日圆进一步上升的动力。而美元兑日圆及欧罗兑日圆成功止跌回升后，美元兑日圆返回94关口以上波动，欧罗兑日圆则自上述低位大幅反弹逾百点子。但由于不少投资者目前仍视日圆为避险货币，故只要市场继续担心塞浦路斯救助协议可能成为未来欧罗区银行业的重组先例，预料日圆汇价的走势仍会极为波动，暂不易再出现显着的单边跌市。

留意塞国危机对欧罗汇价构成严峻沽压，同时却对日圆汇价构成不俗的支持力，结果令欧罗兑日圆的波幅因市场对塞国危机的市场情绪变化而出现大上大落的现象。因此，若稍后市场对塞国危机的担忧有恶化的迹象，预料欧罗兑日圆将再次遭到抛售。相信塞国的救助协议不大可能成为未来解决欧罗区银行业问题的样板，原因是塞国的银行向来予人有为俄罗斯洗黑钱的不良印象，故直接救助塞国银行业的话，欧盟同样会受到千夫所指，所以目前塞国的救助协议可说是针对该国银行业的个别案例，不会成为别国的样板。只是目前市场上众多的欧罗大看淡的投资者仍未死心，试图挟低欧罗来图利而已。

昨天欧罗兑美元仍保持在200天SMA支持以下波动，技术上看，对欧罗看淡的投资者仍然有利。短线而言，若欧罗兑美元始终未见显着走低，最后200天SMA支持亦可以失而复得，令不少欧罗看淡的投资者死心并开始计数平仓，估计届时在平仓买盘带动下，欧罗兑美元可望扭转近期的大弱势，重返1.30心理关口以上。(B04)