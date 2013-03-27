港报财经评论：资产值丰厚，恒地待释放--经济日报3月27日

资产值丰厚，恒地待释放/林瑞芬

港股昨早一度回软，低见22,088，但午市在香港地产股带动下倒升59点至22,311收市；国指陪A股跌，收10,925，跌0.48%；大市成交额641亿港元。莫非季结效应，力托22,000之上？恒指反弹一日未能冲越22,500-22,600，看淡的投资者主导性仍然较强，那22,000仍有机会被冲击。复活节复不复到活，仍然有很多因素考虑。塞浦路斯纾财困方案，被指可能成样板戏，顿时令西班牙及意大利等财困国银行存户心寒，对欧债之忧虑似降未降。中国内地重现IPO何时重启疑虑；上证昨又被质低29点或1.25%至2,297。创科 及华润电力 等绩优股昨续抛升，创52周高位。盈利增长贵乎可预见性及持续性，还要讲股息政策，方能支持佳绩后持续攀升；不然，升势无以为继。

除见腾讯 回购自救，暂力守240港元，昨收248.4港元。微信短期是否收费成好淡争持关键。恒地 截至2012年底止全年业绩，录得营业额按年增2.7%至155.92亿港元；纯利按年增18%至202.08亿港元；每股盈利增长13.8%至8.47港元。若撇除业务重估，基础盈利按年增28%至70.87亿港元；每股基础盈利2.97港元，增长23%，符合市场预期。中期连末期共每股派息1.06港元，另建议每十股派发一股红股，派息慷慨，昨藉口急升5.5%。按业务分类分析，恒地的物业销售与收租收入，按年分别减少5.7%及增加14.2%，收租之收入大，又主要来自中国之增长，其内增加27%；香港的只有12%。集团计划开售的发展地盘有10个，连同主要项目之存货，可售楼面面积约为227万平方尺，单位数量逾2,000个。于2012年下半半开售之迎海及尚悦，截至2013年2月底自占销售总额达港币66.63亿港元，预计可于2013年入帐。自港府连番出招遏抑楼市后，二手市场交投量，对一手销售影响尚在观察中，对今年恒地之销售目标可否达标大打折扣。

然而，集团收益主要有三大，除物业销售之外，在香港及中国内地投资之收租物业，历年经常不断增加扩大，已为集团收益之支柱。其次，集团三间上市联营公司之中，以香港中华煤气 以香港为中心积极拓展中国内地亦已有成绩，成为收益稳步向前之另一支柱，两者可望回补地产销售之不明确因素。收租业务方面，据摩根大通估计，计及中环环球金融中心，2013年度所带来之除税后收益超过35亿港元。在恒基名人商业大厦及恒汇国际大厦、上海环智国际大厦相继落成后，自中国内地的租金收入更为充实。其于中国内地之商厦，如北京市的环球金融中心恰如其名，现为多家环球金融机构如渣打银行、荷银合作银行及信诚人寿保险公司所进驻，于去年底出租率逾96%之高。(B05)

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农行增长佳，中行息取胜/余少文 国企指数继续反覆，但沽压在增加，小心4月市况。至于建行 、农行 、中国银行 三大行去年成绩表，预期四大行今年增长最强是农业银行，而中行则靠息取胜。广东省率先公布国五条细则，累及A股下跌约1%，但香港上市的内房股股价先跌后升，令红筹指数喘定跌势，全日只跌6点，收4,422点，成交额51亿港元。而国企指数一度跌144点，随后收窄跌幅，最后只跌52点或0.5%，收10,925点，成交额142亿港元，可惜只有22%主板H股能逆市上升。虽然国指似跌不落，或是期指今日结算，加上3月底是基金年度结或季度结，不排除是有心人托价行为，尤其见国企沽空额在回升，昨日沽空额增加至23.8亿港元，占国指成交额比重16.8%，都是一个多星期以来最大，加上中资股业绩期今周会结束，首季业绩要4月底才披露，故4月中旬或之前会是消息真空期，缺乏消息下，除非外围向好，否则国指要继续整固。

至于半数内银股已派成绩表，四大行中只余工商银行 ，昨日轮到农行和中行系，农行去年赚1,451亿元人民币，增长19%，略差于预期，每股盈利和末期息分别为0.45元0.1565元人民币，以昨日收市价3.78港元计算，PE和息率分别为6.8倍和5.1厘。而中行盈利则上升12%至1,394亿元人民币，略好过预期，每股盈利和股息分别为0.5元和0.175元人民币，以昨日收市价3.55港元计算，PE和息率分别为5.7厘和6.1厘，息率是三大行中最高；其子公司中银香港 去年盈利微升2%至209亿港元，每股盈利1.98港元和股息1.238港元，以26.75港元收市价计算，PE和息率分别为13.5倍和4.6厘，息率跟扣除股息税后的农行差不多。内银股去年盈利录得双位数增长是正常，但增长幅度已放缓，维持内银股今年盈利增幅会降至单位数，而四大行中料增长表现最好是农行，有机会录得10%增长，预测息率则继续是中行最高，即使今年盈利不变，息率都有6.1厘，以近日将6厘以上息率作为买入点的策略，中行确实要买入。只是彭博在业绩前的预期，料中行今年盈利只有1,354亿港元，即中行今年盈利可能下跌，以35%派息率计算，股价要跌回3.5港元以下才考虑。

而三大行业绩显示，三大行去年不良贷款率都有不同程度下降，最低是中行的0.95%，相比首三季的0.93%不良贷款率，第四季明显回升，即使是农行不良贷款率在第四季降幅也收窄，股民要有心理准备内银股今年不良贷款率颇大机会回升。另一影响盈利的净息差，中行令人有惊喜，因为第四季净息差由第三季的2.16%升至2.24%，又较2011年第四季升0.064个百分点；相反农行第四季环比只升0.02个百分点，较2011年第四季跌0.22个百分点；建行则较第三季跌0.02个百分点，但高出2011年第四季0.02个百分点。(B06)