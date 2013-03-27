《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日

**上海证券报**

--在中国温州市金融综合改革试验区成立满一年之际，该市金融办主任张震宇表示，2013年温州力争在15个项目上取得突破。其中之一为力争今年启动个人境外直接投资试点。

--宁波银行 称，和关联方Lion Global Investors Limited(利安资金管理公司)签署协议，同意共同投资设立基金公司。

--民生银行 称，日前发行的200亿元人民币可转债中的171.74亿元，将于29日(周五)起流通；另外28.26亿元可转债将于5月2日起上市流通。

**证券时报**

--海通证券 2012年实现净利润30亿元人民币，同比微降2.68%。

--最新调查显示，中国棉花种植面积10年来首次跌破7,000万亩，同比下降6.8%。为稳定市场预期，国家发改委相关负责人表示，今年将继续实行棉花敞开收储政策，具体价格将在近期向社会公布。

--国元证券 拟发行不超过50亿元公司债，债券期限不超过五年。此外，该公司开展约定购回式证券交易业务总规模由10亿元调整为30亿元，转融通业务规模由10亿元调整为20亿元。

--据悉，北京市各区县中介机构中公积金“认房不认贷”的通道已全部关闭，购房人若申请公积金贷款买房，已严格执行“认房又认贷”。

**第一财经日报**

--中国船舶 2012年实现归属于上市公司股东的净利润为2,687万元，较2011年的22.52亿元骤降98.81%。

**21世纪经济报 道**

--力拓集集团 旗下力拓精炼矿在苏州落成亚洲技术中心，这是该公司首次中华设立研发中心。(完)