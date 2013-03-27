投行观点：美银美林下调金、铜等数种金属2013年价格预估

路透3月26日 - 美国银行美林周二下调数种金属2013年价格预估，但称预计其中多种金属价格到下半年将反弹。

“全球经济继衰退后的大反弹后，近几季来成长放缓，”分析师在一份周报指出。“在发达国家，这系受到政界不作为、进而抑制了民间部门信心的严重影响。”

美银美林指出，有强力迹象显示2013年全球经济增长将反弹，创造“成长增速/流动性增加的环境”，那将给周期性大宗商品带来帮助。

美银美林将2013年金价预估从每盎司1,680美元下调至1,670美元。这已是继3月5日将金价预估下调6.9%至1,680美元后的进一步调降。

金价已在区间波动了几季；鉴于全球国内生产总值(GDP)成长加速，通货膨胀压力有限，近期金价将继续面临阻力。

美银美林分析师称，他们中期看多铂金(白金)和钯金。该行预计珠宝商及汽车触媒生产商需求反弹今年将推动钯金价格，预计这两种金属2013年面临供应短缺。

该行分析师将2013年铝价预估下调3.4%至每吨2,040美元，称因可能面临融资协议压力的风险，这个因素将严重影响铝市场。

美银美林还将铜价预估从每吨8,163美元下调2.3%至7,971美元。

“近几周来，市场人士的焦点益发侧重交易所仓库库存在稳步上升，”分析师称。“这并非偏多因素，但值得注意的是，(铜)库存时常在第一季发生季节性的上升。”