中国债市动态：流动性虽宽但现券走势平淡，后市不明机构交投意愿不强

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透上海3月27日 - 因后市方向暂不明朗，中国银行间债市周三早盘现券走势平稳，持续宽松的流动性也未能为市场增添太多活力。信用债方面，随着近日短端买气的增加，原来较多的卖盘开始转向收手观望，整体波动有所减弱。
“早上我询了几个(现券)价格，都不怎么动。”上海一银行交易员称。
银行间资金市场早盘主要质押式回购加权利率多小幅上涨，七天回购利率则意外回落，然整体流动性并未发生异常变化，临近月末市场流动性依然较为宽松，料最后几天利率变化亦不大。
该交易员并表示，稍早新发的13中粮MTN1需求火热支撑机构信心，信用债卖盘有所回退。
今日上市的13中粮MTN1早盘收益率成交 范围在4.50%-4.60%间，最新加权为4.5856%，其票面利率为4.60%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。