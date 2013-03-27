中国债市动态：流动性虽宽但现券走势平淡，后市不明机构交投意愿不强

路透上海3月27日 - 因后市方向暂不明朗，中国银行间债市周三早盘现券走势平稳，持续宽松的流动性也未能为市场增添太多活力。信用债方面，随着近日短端买气的增加，原来较多的卖盘开始转向收手观望，整体波动有所减弱。

“早上我询了几个(现券)价格，都不怎么动。”上海一银行交易员称。

银行间资金市场早盘主要质押式回购加权利率多小幅上涨，七天回购利率则意外回落，然整体流动性并未发生异常变化，临近月末市场流动性依然较为宽松，料最后几天利率变化亦不大。

该交易员并表示，稍早新发的13中粮MTN1需求火热支撑机构信心，信用债卖盘有所回退。